Ancelotti já voltou ao Rio - Samara Moumei / CBF

Ancelotti já voltou ao RioSamara Moumei / CBF

Publicado 29/07/2026 16:15

Rio - A seleção brasileira definiu a agenda para os últimos compromissos da temporada. Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o Brasil inicia o ciclo para o Mundial de 2030 com amistosos do outro lado do mundo, na Austrália, Índia e Singapura, de acordo com o "ge".

O primeiro compromisso do próximo ciclo será contra a Austrália nos dias 25 de setembro, em Townsville, e 29, em Brisbane. Na sequência, a seleção brasileira viaja até Calcutá para enfrentar a Índia, no dia 3 de outubro, no encerramento da primeira Data Fifa após a Copa do Mundo.

Já em novembro, o Brasil deve participar de um torneio em Singapura, para o encerramento do calendário. A competição é organizada pelo Japão, que convidou os donos da casa e o Paraguai. Os jogos devem acontecer entre os dias 9 e 17 de novembro.

Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil fez a sua pior campanha na competição desde 1990 e ampliou o jejum de 24 anos sem títulos mundiais. O período sem títulos é o maior da história da seleção brasileira e vai superar o intervalo entre o tri de 1970 e o tetra de 1994.

Após a eliminação na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti retornou para o Rio de Janeiro na última terça-feira para iniciar o planejamento para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. A pré-lista para os jogos de setembro e outubro deve ser enviada para a Fifa até o dia 6 de setembro.