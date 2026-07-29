Bruno Guimarães em ação durante jogo do Newcastle, no St. James' ParkPaul Ellis / AFP
Nas redes sociais, uma festa de despedida do Brasil promovida pelo jogador causou enorme repercussão. No evento, Bruno Guimarães aparece se divertindo com familiares e amigos. Em determinado momento, o atleta é visto interagindo junto com o cantor Belo, um dos convidados da festa.
Dois dias depois do revés na Copa, Bruno Guimarães se pronunciou pelas redes sociais e comentou o pênalti perdido e a derrota diante dos noruegueses.
"Já escrevi e apaguei tantas e tantas vezes que já perdi as contas. Estive sempre presente por aqui nas vitórias, nada mais justo do que me apresentar e não fugir de falar com vocês na derrota", disse na ocasião.
O meio-campista tem futuro incerto no Newcastle. Segundo a "ESPN", o Arsenal fez uma proposta de cerca de R$ 512 milhões para contratar o jogador, que teria ficado "balançado" com a oferta.
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