Bruno Guimarães em ação durante jogo do Newcastle, no St. James' Park - Paul Ellis / AFP

Bruno Guimarães em ação durante jogo do Newcastle, no St. James' ParkPaul Ellis / AFP

Publicado 29/07/2026 16:13

O meio-campista Bruno Guimarães tem aproveitado os últimos dias de férias no Brasil. O jogador retornará para a Inglaterra na sexta-feira, 31, para se reapresentar ao Newcastle.



Nas redes sociais, uma festa de despedida do Brasil promovida pelo jogador causou enorme repercussão. No evento, Bruno Guimarães aparece se divertindo com familiares e amigos. Em determinado momento, o atleta é visto interagindo junto com o cantor Belo, um dos convidados da festa.



Torcedores comentaram o fato nas redes sociais. Muitos deles criticaram o jogador, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Na derrota por 2 a 1 para a Noruega, que causou a eliminação do Brasil no Mundial nas oitavas de final, Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0.



Dois dias depois do revés na Copa, Bruno Guimarães se pronunciou pelas redes sociais e comentou o pênalti perdido e a derrota diante dos noruegueses.



"Já escrevi e apaguei tantas e tantas vezes que já perdi as contas. Estive sempre presente por aqui nas vitórias, nada mais justo do que me apresentar e não fugir de falar com vocês na derrota", disse na ocasião.

