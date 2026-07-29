Cucurella apresentando seu novo visualReprodução/X @433
Marc Cucurella really isn’t afraid of making bold decisions after winning the World Cup pic.twitter.com/CLIMu0qoa4— 433 (@433) July 29, 2026
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Cucurella apresentando seu novo visualReprodução/X @433
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Cucurella aparece de visual novo e surpreende torcedores nas redes
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