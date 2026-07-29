Cucurella apresentando seu novo visualReprodução/X @433

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João André Pombo
Rio - Destaque na Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo Marc Cucurella surpreendeu seus fãs antes da apresentação ao Real Madrid. O espanhol, que tem seu cabelo como marca registrada, fez tranças, mudando completamente sua identidade visual e chocando o público. A novidade repercutiu nas redes sociais.
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Os torcedores se dividiram, enquanto uma parte do público disse que o jogador ficou "mais bonito" dessa forma. Já a outra falou que ele perdeu sua aura e essência, pois o cabelo já era considerado uma característica muito própria.
 
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A história por trás do cabelo cacheado e volumoso de Cucurella envolve traços familiares profundos, e não apenas estética. No começo era uma forma de fazer a sua mãe identificá-lo com mais facilidade em campo, e a tradição passou de geração em geração.
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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato