Gabriel Martinelli pode ir para o Atlético de Madrid em trocaPAUL ELLIS / AFP
Arsenal pode oferecer dupla brasileira por Julián Álvarez
Atacante, de 26 anos, também está na mira do Barcelona
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