Gabriel Martinelli pode ir para o Atlético de Madrid em troca - PAUL ELLIS / AFP

Gabriel Martinelli pode ir para o Atlético de Madrid em trocaPAUL ELLIS / AFP

Publicado 29/07/2026 18:51

Os dois não foram os primeiros a serem ventilados em uma possível negociação com o Atlético de Madrid. Os Gunners teriam sinalizado com a possibilidade de oferecer 100 milhões de euros (R$ 578,04 milhões) e o atacante sueco Viktor Gyökeres, de 28 anos, por Álvares.

O Atlético de Madrid considera Julián Álvares inegociável. O Barcelona e o Real Madrid já manifestaram interesse pelo argentino, porém, as negociações não evoluíram. O clube catalão ainda confia que o desejo do atacante de atuar pelo Barça irá pesar.

Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na última temporada, Julián Álvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.