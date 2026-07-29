Gabriel Martinelli pode ir para o Atlético de Madrid em trocaPAUL ELLIS / AFP

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Rio - A contratação de Julián Álvares é uma das prioridades do Arsenal na atual janela de transferências. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o desejo do clube londrino pode impactar a vida de dois brasileiros: Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus podem ser oferecidos como moedas de troca.
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Os dois não foram os primeiros a serem ventilados em uma possível negociação com o Atlético de Madrid. Os Gunners teriam sinalizado com a possibilidade de oferecer 100 milhões de euros (R$ 578,04 milhões) e o atacante sueco Viktor Gyökeres, de 28 anos, por Álvares.
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O Atlético de Madrid considera Julián Álvares inegociável. O Barcelona e o Real Madrid já manifestaram interesse pelo argentino, porém, as negociações não evoluíram. O clube catalão ainda confia que o desejo do atacante de atuar pelo Barça irá pesar.
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Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na última temporada, Julián Álvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.