Destaque da Espanha, Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Destaque da Espanha, Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 30/07/2026 12:21 | Atualizado 30/07/2026 13:38

O clube acredita que pode fechar um acordo por um valor entre 40 milhões e 50 milhões de euros (cerca de R$ 235 milhões e R$ 294 milhões, na cotação atual). As informações são do jornal ‘As’.





As atuações do volante no torneio internacional foram fator determinante para o início das tratativas com os Merengues. Ele foi um dos pilares do segundo título mundial da história da Espanha

Rodri tem vínculo válido com o Manchester City até meados do ano que vem. Em 2025/26, fez dois gols em 33 jogos, sendo 26 como titular. Agora, o meio-campista pode reforçar o Real Madrid para a próxima temporada do futebol europeu.