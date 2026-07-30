Luiz Henrique atuou contra Marrocos e não jogou maisAFP

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, utilizou na Copa do Mundo o atacante Luiz Henrique na estreia contra Marrocos e depois não utilizou mais o jogador do Zenit, da Rússia, colocando Rayan em seu lugar. 
LEIA MAIS: Bruno Guimarães se irrita com postura do Newcastle; entenda
"Aconteceu que, no Luiz Henrique, eu decidir colocar o Rayan, que tinha um perfil mais completo, era um pouco menos especialista na posição. E o Rayan foi muito bem, por isso o Luiz Henrique teve menos oportunidades. Podia ser uma opção no último jogo contra a Noruega, mas, como eu disse, eu pensava que o Neymar podia ajudar mais", disse em entrevista à "ESPN".
LEIA MAIS: Messi retoma treinos, mas segue sem previsão de retorno no Inter Miami
Em relação a eliminação da seleção brasileira na Copa para a Noruega, Ancelotti acredita que faltou um pouco de calma no confronto pelas oitavas de final.
LEIA MAIS: Real Madrid define futuro de Gonzalo García, com impacto em Endrick 
"Você não pode perder o controle. E eu acho que, contra a Noruega, perdemos um pouco o controle. Dava para chegar na prorrogação contra a Noruega, que não tinha problema. Essa preocupação não aconteceu contra o Japão. Contra o Japão, não pensávamos de ter um problema e ganhar na prorrogação", concluiu.
fotogaleria
Luiz Henrique atuou contra Marrocos e não jogou mais
Rayan em treino da Seleção na Copa
Rayan ganhou espaço com Ancelotti após lesão de Raphinha