Disputa entre Maurício e Cacá, na partida entre Palmeiras e Vitória, na quarta-feira (30) - Imagem: Reprodução/Premiere

Disputa entre Maurício e Cacá, na partida entre Palmeiras e Vitória, na quarta-feira (30)Imagem: Reprodução/Premiere

Publicado 30/07/2026 13:18

Rio - A partida entre Palmeiras e Vitória terminou 4 a 0 para os paulistas, em jogo válido pelo Brasileirão , no Barradão, em Salvador. Apesar do placar elástico, um lance na partida acabou sendo decisivo para a vitória dos paulistas. Maurício deu uma cotovelada no zagueiro Cacá e acabou não sendo expulso. O brasileiro, naturalizado paraguaio, fez um dos dos gols da vitória. A situação irritou torcedores nas redes sociais.

Surgiram várias imagens, de diversos ângulos, do lance que foram postadas na internet. Uma parcela do público acredita que o juiz acertou em dar o cartão amarelo para o atleta do Palmeiras, enquanto a outra esperava uma expulsão pelo "golpe".

Outro ângulo da cotovelada do Maurício, do Palmeiras, em Cacá, do Vitória.



samir_sfs pic.twitter.com/rid0sKycrP — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 30, 2026

Um usuários por meio da rede social "X", o antigo twitter opinou sobre o lance: "Não achei que foi uma cotovelada clássica. O braço já estava posicionado. Amarelo está bom pela imprudência. Nem pegou direito." disse ele.

Em oposição, outro internautas trouxe uma visão diferente: "O que mais me revolta, é o Palmeiras, que não tem necessidade alguma de usar a arbitragem pra ganhar do Vitória fazendo isso. Dessa forma o campeonato fica manchado (...)".

O Vitória postou uma imagem do zagueiro Cacá nas redes sociais, após o jogo, com o queixo enfaixado. De acordo com o clube, o jogador recebeu 5 pontos por conta do lance.

Vitória divulga fotos do zagueiro Cacá, que pegou 5 pontos no queixo após a cotovelada de Maurício, do Palmeiras.



@geglobo

Victor Ferreira/EC Vitória pic.twitter.com/DOiygxIoxG — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 30, 2026

Além disso, houveram outras duas expulsões, as duas na equipe do Vitória. O próprio Cacá por um carrinho em Jhon Árias no fim da primeira etapa, e no mesmo lance Luan Cândido recebeu cartão vermelho, por reclamação.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato