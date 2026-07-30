Rio - A partida entre Palmeiras e Vitória terminou 4 a 0 para os paulistas, em jogo válido pelo Brasileirão, no Barradão, em Salvador. Apesar do placar elástico, um lance na partida acabou sendo decisivo para a vitória dos paulistas. Maurício deu uma cotovelada no zagueiro Cacá e acabou não sendo expulso. O brasileiro, naturalizado paraguaio, fez um dos dos gols da vitória. A situação irritou torcedores nas redes sociais.
Surgiram várias imagens, de diversos ângulos, do lance que foram postadas na internet. Uma parcela do público acredita que o juiz acertou em dar o cartão amarelo para o atleta do Palmeiras, enquanto a outra esperava uma expulsão pelo "golpe".
Outro ângulo da cotovelada do Maurício, do Palmeiras, em Cacá, do Vitória.
Um usuários por meio da rede social "X", o antigo twitter opinou sobre o lance: "Não achei que foi uma cotovelada clássica. O braço já estava posicionado. Amarelo está bom pela imprudência. Nem pegou direito." disse ele.
Em oposição, outro internautas trouxe uma visão diferente: "O que mais me revolta, é o Palmeiras, que não tem necessidade alguma de usar a arbitragem pra ganhar do Vitória fazendo isso. Dessa forma o campeonato fica manchado (...)".
Além disso, houveram outras duas expulsões, as duas na equipe do Vitória. O próprio Cacá por um carrinho em Jhon Árias no fim da primeira etapa, e no mesmo lance Luan Cândido recebeu cartão vermelho, por reclamação.
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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato
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