Soteldo em ação pelo Fluminense diante do Bahia, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC
“Temos um elenco grande, o técnico tem muitas opções para escolher. Eu entrei em vários jogos como reserva. Agora, tive a oportunidade de jogar como titular. Acho que temos que seguir em frente, juntos”, iniciou o venezuelano, na zona mista.
“Temos jogadores muito bons, qualquer um pode jogar. Trabalhamos bastante para que o treinador opte pelo melhor possível”, complementou.
Soteldo veste a camisa tricolor desde meados do ano passado, mas ainda não conseguiu se firmar. Nesta temporada, deu uma assistência em 21 jogos, sendo apenas seis entre os titulares.
Os próximos compromissos do Fluminense serão contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida está marcada para o próximo sábado (1º), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. A volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30, no mesmo estádio. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
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