Soteldo em ação pelo Fluminense diante do Bahia, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

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Theo Faria
Atacante do Fluminense, Soteldo analisou a disputa pela titularidade sob o comando de Luis Zubeldía. Ele ganhou espaço na escalação no empate sem gols com o Bahia, na última quarta-feira (29), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no domingo (26), havia começado entre os reservas.
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“Temos um elenco grande, o técnico tem muitas opções para escolher. Eu entrei em vários jogos como reserva. Agora, tive a oportunidade de jogar como titular. Acho que temos que seguir em frente, juntos”, iniciou o venezuelano, na zona mista.

“Temos jogadores muito bons, qualquer um pode jogar. Trabalhamos bastante para que o treinador opte pelo melhor possível”, complementou.

Soteldo veste a camisa tricolor desde meados do ano passado, mas ainda não conseguiu se firmar. Nesta temporada, deu uma assistência em 21 jogos, sendo apenas seis entre os titulares.
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Os próximos compromissos do Fluminense serão contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida está marcada para o próximo sábado (1º), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. A volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30, no mesmo estádio. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.