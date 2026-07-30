Entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim - Reprodução / Flamengo TV

Entrevista coletiva do técnico Leonardo JardimReprodução / Flamengo TV

Publicado 30/07/2026 17:21

O Flamengo tem o elenco considerado mais caro e mais qualificado do Brasil. Além disso, o grupo é basicamente o mesmo, ainda com o acréscimo de Lucas Paquetá, que conquistou o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores no ano passado.

"Sem vergonha, o melhor elenco do Brasil hoje e não mostra futebol nenhum. Não se isente de responsabilidade." disse o torcedor, por meio do "X", o antigo Twitter.

A comparação com Jorge Sampaoli ocorreu porque o treinador, que passou pelo Flamengo em 2023, tem o costume de pedir publicamente reforços. Tal característica já foi motivo de críticas quando o argentino passou pelo Rubro-Negro.

Até apoiadores dos rivais críticaram Jardim: "Quando nós falamos que ele ia fazer isso, os flamenguistas nos taxaram de loucos e invejosos. A verdade é que ele só sabe jogar de UM ÚNICO JEITO. Qualquer um que se prepare, vai conseguir parar ou se equiparar. (...)" indagou de forma sincera.

O próximo confronto do Flamengo será contra o Vitória, no domingo (9), em partida válida pelo Brasileiro, no Maracanã.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato