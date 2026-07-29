Entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim - Reprodução / Flamengo TV

Entrevista coletiva do técnico Leonardo JardimReprodução / Flamengo TV

Publicado 29/07/2026 23:54

Porto Alegre - O Flamengo chegou ao segundo empate seguido no Campeonato Brasileiro, e o técnico Leonardo Jardim admitiu preocupação com qualquer resultado que não seja a vitória. Na entrevista coletiva após o 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira (29), ele reforçou a necessidade de não perder pontos em meio à briga pelo título do Brasileirão.

"Com certeza os resultados... Tudo que não seja vitória nos preocupa. Sabemos que será um campeonato extremamente competitivo. Nós acreditamos que estamos sempre dentro do jogo, mas não podemos perder pontos para não criar distância para nosso rival, porque o nosso objetivo é revalidar o título de campeão".

Na partida desta quarta-feira (29), o Flamengo viu Vitinho abrir o placar no primeiro tempo. Já na reta final da etapa complementar, Samuel Lino apareceu para deixar tudo igual.

"A primeira parte não foi muito bem conseguida, principalmente no jogo ofensivo. Não conseguimos ligar o jogo. Tivemos alguma dificuldade em criar, tivemos muita posse de bola e lateralizamos muito o jogo, mas em termos reais e de efetividade não conseguimos. Na segunda parte, conseguimos um pouco mais de efetividade, mas não foi o suficiente para o que pretendíamos, que era a vitória".



