Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
"Já falei sobre a importância de ter jogadores técnicos e com velocidade de execução na parte da frente, principalmente para essas equipes que começam a baixar os blocos e têm linhas de cinco mais quatro", afirmou Jardim, após o empate contra o Internacional, nesta quarta-feira (29). O comandante seguiu fazendo uma análise das peças atuais do time.
"Temos que ter jogadores criativos, com velocidade e que desequilibram. Hoje, só o Arrasca e o Lino pontualmente conseguiram esses movimentos", disse. "O [diretor de futebol] Boto sabe a importância de termos jogadores técnicos para jogar em pequenos espaços e criar desequilíbrio quando os adversários colocam essas situações de pouco espaço."
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"É um jogador que nos interessa e estamos trabalhando. Não é uma contratação fácil, não é uma contratação fácil por vários motivos, mas estamos trabalhando e estou confiante que vamos conseguir", disse Boto.
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