Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Gabriel Salotti
Rio — O Flamengo, que segue nas buscas por reforços visando a sequência da temporada, já traçou perfis de jogadores para compor o elenco e dar alternativas ao técnico Leonardo Jardim. O Rubro-Negro deseja contar com atletas técnicos, especialmente para as partidas contra times que se defendem muito.

"Já falei sobre a importância de ter jogadores técnicos e com velocidade de execução na parte da frente, principalmente para essas equipes que começam a baixar os blocos e têm linhas de cinco mais quatro", afirmou Jardim, após o empate contra o Internacional, nesta quarta-feira (29). O comandante seguiu fazendo uma análise das peças atuais do time.

"Temos que ter jogadores criativos, com velocidade e que desequilibram. Hoje, só o Arrasca e o Lino pontualmente conseguiram esses movimentos", disse. "O [diretor de futebol] Boto sabe a importância de termos jogadores técnicos para jogar em pequenos espaços e criar desequilíbrio quando os adversários colocam essas situações de pouco espaço."

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Flamengo faz investidas por jogadores

O Rubro-Negro está ativo no mercado. Recentemente, o diretor de futebol José Boto foi flagrado em uma reunião com William Bento, empresário do atacante Luiz Henrique e irmão de Vitão. Além disso, o dirigente também falou, em entrevista no estádio Beira-Rio, sobre a negociação envolvendo o meia-atacante Thiago Almada.

"É um jogador que nos interessa e estamos trabalhando. Não é uma contratação fácil, não é uma contratação fácil por vários motivos, mas estamos trabalhando e estou confiante que vamos conseguir", disse Boto.

Próximo jogo

Em meio às buscas por reforços, o Flamengo ficará mais de uma semana sem jogar. O Rubro-Negro volta a campo no próximo dia 9 de agosto para encarar o Vitória, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim, segunda colocada no Brasileirão, viu o líder Palmeiras aumentar sua distância para oito pontos nesta quarta-feira.