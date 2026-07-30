Evertton Araújo foi criticado por torcedores - Gilvan de Souza / Flamengo

Evertton Araújo foi criticado por torcedoresGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/07/2026 18:21

Rio - Considerado um dos destaques do Flamengo no primeiro semestre, o volante Evertton Araújo, de 23 anos, vem recebendo críticas dos torcedores nas últimas partidas. Durante e depois do empate contra o Internacional por 1 a 1, em Porto Alegre, na última quarta-feira (29), pelo Brasileiro, o jovem recebeu muitas críticas e alguns rubro-negros pediram que ele seja vendido.

"Evertton Araújo pra jogar desse jeito, eu mesmo jogo, só passe pra trás e pro lado, não marca e não cria", "Oferece logo o Evertton Araujo antes que os russos desistem", "Não deve chegar nada por ele, mas o Flamengo não pode perder a oportunidade de fazer dinheiro se chegar oferta pelo Evertton Araújo", "Não dá mais para vê-lo em campo", disseram alguns torcedores.

Com passagens pela base do Volta Redonda, Evertton Araújo chegou ao Flamengo em 2022 e integrou a equipe sub-20 do Rubro-Negro até 2024. Naquele ano, foi comprado em definitivo pelo clube da Gávea.

Na atual temporada, o Flamengo recebeu algumas consultas pelo volante, mas optou por não negociá-lo. O clube entende que o jovem pode desenvolver ainda mais na temporada.