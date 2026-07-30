Rodrigo Castillo é atacante do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

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Pedro Logato
Rio - O Boca Juniors está no mercado em busca de um centroavante e torcedores do clube argentino desejam que Rodrigo Castillo, do Fluminense, seja o nome para os xeneizes. No "X", rede social que tinha o nome de Twitter, o clamor pelo atacante tricolor tem sido grande.
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"Rodrigo Castillo seria o camisa 9 ideal para o Boca Juniors. Infelizmente, o departamento de olheiros do Boca parece desconhecer isso", "Desde a chegada de Hulk ao Fluminense, o jogador Rodrigo Castillo não está somando minutos no time brasileiro que chegou em março deste ano. Boca precisa de um 9 e pode ser ideal para reforçar essa zona", "Eu adoraria ter Rodrigo Castillo no Boca. Mas comprá-lo é impossível; só poderíamos considerar um empréstimo sem opção de compra e com um acréscimo no valor da transferência", disseram os torcedores.
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Para tirar o atacante do Lanús, o Tricolor desembolsou algo em torno de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51,7 milhões). Rodrigo Castillo assinou contrato até o fim de 2030.
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O atacante uruguaio teve um começo positivo, mas depois passou a oscilar e recebeu muitas críticas dos torcedores. Ele entrou em campo em 20 jogos, anotou três gols e deu apenas uma assistência.