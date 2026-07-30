Thiago Silva treinando no CT Carlos CastilhoFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

J
João André Pombo
Rio - Fluminense empatou com o Bahia, pelo placar de 0 a 0, em partida válida pelo Brasileirão, no Maracanã. Thiago Silva, que teve que entrar durante o jogo após lesão de Freytes, acabou saindo logo depois de pouco mais de 20 minutos em campo. A situação levou os alguns tricolores ao desespero nas redes sociais.
A possível lesão na coxa direita deixou os torcedores bastante preocupados. O setor é considerado um dos mais frágeis, sem contar que o Fluminense já teve as lesões de Millán e de Jemmes anteriormente. Neste sábado (1º), o Tricolor encara o Vasco pelas oitava de final da Copa do Mundo.
LEIA MAIS: Zubeldía vê pressão aumentar no Fluminense antes de jogos decisivos
"Com todo respeito do mundo a belíssima carreira do Thiago, só que é preciso saber a hora certa de parar." disse um torcedor por meio da rede social "X", o antigo Twitter. Enquanto isso, o rival vascaíno respondeu: "Excelente notícia, temos ótimas chances agora hein".
LEIA MAIS: Zubeldía aborda investigação e afirma que Lucho Acosta está bem
Thiago Silva fez seu segundo jogo no Brasileiro, desde que voltou ao Fluminense. Ele entrou em campo no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, em Porto Alegre, no último domingo (26).
VEJA OS COMENTÁRIOS
 
fotogaleria
Opiniões nas redes após saída precoce de Thiago Silva, contra o Bahia - Reprodução/X @xftbol
Opiniões nas redes após saída precoce de Thiago Silva, contra o Bahia - Reprodução/X @Alterjosez
Opiniões nas redes após saída precoce de Thiago Silva, contra o Bahia - Reprodução/X @Football_For_All
Opiniões nas redes após saída precoce de Thiago Silva, contra o Bahia - Reprodução/X @nel22w
Opiniões nas redes após saída precoce de Thiago Silva, contra o Bahia - Reprodução/X @Swagito111
Opiniões nas redes após saída precoce de Thiago Silva, contra o Bahia - Reprodução/X @EssienAkpan9
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato