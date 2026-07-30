Lucas assina contrato profissional com o Fluminense - Leonardo Brasil/FFC

Lucas assina contrato profissional com o FluminenseLeonardo Brasil/FFC

Publicado 30/07/2026 16:14

Rio - A quinta-feira (30) foi especial para o zagueiro Lucas, que assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense , no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O vínculo do jogador com o clube vai até julho de 2029.

"É uma sensação incrível e inexplicável. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava assinar meu primeiro contrato profissional aos 16 anos. Com minha família ao lado é melhor ainda", disse Lucas, ao site do Tricolor.

"O sonho de todo Moleque de Xerém é chegar ao profissional do clube, mas primeiro tem que trabalhar muito na base. Espero ganhar muitos títulos, subir e, se Deus quiser, ter uma linda carreira aqui no Fluminense", completou.

Ele assinou o contrato um dia após a vitória do Tricolor sobre o Flamengo por 2 a 1, na Gávea, pelo jogo de ida da final da Copa Rio Sub-16. O zagueiro chegou ao Flu com apenas nove anos, em 2019.