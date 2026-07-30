Lucas assina contrato profissional com o FluminenseLeonardo Brasil/FFC
Zagueiro assina primeiro contrato profissional com o Fluminense
Ele teve o vínculo renovado até julho de 2029
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Fábio completa 300 jogos e se aproxima de top 5 de goleiros do Fluminense
Jogador atingiu a marca no empate sem gols com o Bahia
Torcedores do Flu se desesperam com possível lesão de Thiago Silva
Defensor, de 41 anos, atuou pouco mais de 20 minutos contra o Bahia
Soteldo avalia briga por titularidade e elogia elenco do Fluminense
Atacante ganhou espaço na escalação no empate sem gols com o Bahia
Freytes e Thiago Silva preocupam o Fluminense para a Copa do Brasil
Dupla de zagueiros pode ser desfalque para encarar o Vasco, nas oitavas de final
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