Fábio completou 300 jogos pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fábio completou 300 jogos pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 30/07/2026 14:30 | Atualizado 30/07/2026 14:57

Rio - Um dos maiores goleiros da história do Fluminense , Fábio completou 300 jogos nesta quarta-feira (29), no empate sem gols com o Bahia , no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogador, de 45 anos, foi homenageado com uma camisa referente à marca, entregue pelo presidente Mattheus Montenegro.

Fábio é o sexto goleiro com mais jogos na história do Fluminense — e também o sexto a atingir a marca. No século, é o segundo da posição, atrás apenas de Diego Cavalieri, com 352 partidas. Já na história tricolor, é o 34º atleta que mais entrou em campo com a camisa tricolor e o sétimo no século.

O goleiro com mais jogos na história do Fluminense é Castilho, também recordista de jogos, com 704. O top 5 conta com Paulo Victor (362), Diego Cavalieri (352), Félix (321) e Batatais (308). Caso jogue todos os jogos até o fim do mês de agosto, Fábio entrará para o seleto grupo dos cinco jogadores com mais partidas.

Contratado pelo Fluminense em 2022, Fábio está em sua quinta temporada pelo Fluminense. O goleiro, que completou 300 jogos, também foi protagonista das conquistas dos títulos da Libertadores de 2023, da Recopa de 2024 e dos Cariocas de 2022 e 2023.