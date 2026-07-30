Wesley gastou mais de R$ 13 mil em skin do CS, o game Counter-Strike - Reprodução de vídeo

Wesley gastou mais de R$ 13 mil em skin do CS, o game Counter-StrikeReprodução de vídeo

Publicado 30/07/2026 16:17

skins (mudança visual) das armas que ele comprou no jogo Counter-Strike (CS). Eles ainda fazem uma brincadeira comparando com o gasto dela com bolsas.

Wesley e a mulher, Amanda Martins França, protagonizaram um vídeo divertido com a reação dela ao descobrir os valores da coleção deque ele comprou no jogo Counter-Strike (CS). Eles ainda fazem

canivete borboleta Doppler ser bem maior do que R$ 8 mil que ela apostou.

O lateral ex- Flamengo começa mostrando uma arma Glock-18 Shinobu, com preço de R$ 43. Só que depois, Amanda toma um susto com o valor de umserque ela apostou.

Quando Wesley diz que o valor é R$ 11.993, ela olha impressionada: "Quase R$ 12 mil por uma faca? Assustador". E ainda completa: "Você nunca mais vai chorar falando que alguma bolsa minha é cara".



O lateral então apresenta uma luva dourada, vermelha e preta, que vale R$ 6.200. Já o canivete borboleta Fade, Amanda aposta valer R$ 11.200 e se mostra indignada ao ouvir que era ainda mais cara. Ela se levanta e diz: "Chega, acabou o vídeo...". E fica sem reação ao saber que Wesley pagou R$ 13.500.



Para finalizar, o jogador ex-Flamengo mostra outra arma, uma AK-47 Blue, de R$ 13.350. "Está de parabéns, que investimento!", completa ela, ironicamente.