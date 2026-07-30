Vini Jr é um dos destaques do Real Madrid - Paul Ellis / AFP

Vini Jr é um dos destaques do Real MadridPaul Ellis / AFP

Publicado 30/07/2026 15:19

Espanha - Em meio a longas conversas para renovar seu contrato com o Real Madrid, Vini Jr foi alvo de críticas de um jornal espanhol pela demora na negociação. A extensão do vínculo do craque brasileiro é tratada como "encaminhada" há meses, mas insiste em não se concretizar, o que divide opiniões entre a imprensa do país

"Se houve um jogador que foi protegido pelo Real Madrid e pelo próprio Florentino Pérez (presidente do clube), esse foi Vinícius. Desde a chegada e diante dos inúmeros episódios esportivos e antidesportivos que enfrentou, o clube sempre esteve ao lado dele", iniciou o jornalista Amalio Moratalla, em publicação no portal 'Marca'.



Para o repórter, a proteção do clube de Madri a Vini Jr não vem sendo retribuída pelo ponta ao longo das negociações. Ele tratou o impasse quanto à renovação como uma injustiça e até sugeriu a saída do brasileiro caso o problema seja uma pedida salarial além da conta.

"Acredito que o jogador brasileiro não está retribuindo na mesma moeda ao clube. O Real Madrid quer renovar seu contrato há meses, mas a situação não avança. Se isso obrigar o Real Madrid a fazer um movimento financeiro desproporcional, que ele cumpra o ano de contrato que resta ou seja vendido neste verão. Há vida fora do Real Madrid, mas não é a mesma", continuou.

Por fim, o jornalista praticamente chamou Vini Jr de "mercenário" ao ensinuar que os tropeços na renovação têm a ver com a parte financeira. "Estamos diante de um novo futebol, mas dos mesmos problemas de sempre. Dinheiro, dinheiro, dinheiro... outra coisa não se entende", arrematou.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria