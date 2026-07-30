França - A Federação Francesa de Futebol (FFF) apresentou a nova identidade visual das seleções nacionais, marcando o início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. O principal destaque da reformulação é o redesenho do tradicional galo gaulês, que ganhou mais destaque no escudo e agora aparece voltado para a esquerda, em um visual mais moderno e minimalista.
Outra novidade é a retirada do contorno em formato de hexágono, referência ao mapa da França presente na versão anterior do emblema. A sigla "FFF" segue na parte inferior, acompanhada da palavra "France" em arco, enquanto as duas estrelas que representam os títulos mundiais de 1998 e 2018 permanecem acima do símbolo.
A campanha de lançamento foi apresentada com o slogan "nosso emblema, nossa herança", reforçando a ligação entre a tradição da seleção e a nova identidade visual. Segundo a federação, o escudo não será utilizado nas coleções atuais de uniformes, mas aparecerá nas próximas competições internacionais.
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