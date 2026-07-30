Novo escudo das seleções francesas de futebol - Reprodução / X @equipedefrance

Novo escudo das seleções francesas de futebolReprodução / X @equipedefrance

Publicado 30/07/2026 15:03

Copa do Mundo de 2030. O principal destaque da reformulação é o redesenho do tradicional galo gaulês, que ganhou mais destaque no escudo e agora aparece voltado para a esquerda, em um visual mais moderno e minimalista.

França - A Federação Francesa de Futebol (FFF) apresentou a nova identidade visual das seleções nacionais, marcando o início do ciclo para ade 2030. O principal destaque da reformulação é o redesenho do tradicional galo gaulês, que ganhou mais destaque no escudo e agora aparece voltado para a esquerda, em um visual mais moderno e minimalista.

Outra novidade é a retirada do contorno em formato de hexágono, referência ao mapa da França presente na versão anterior do emblema. A sigla "FFF" segue na parte inferior, acompanhada da palavra "France" em arco, enquanto as duas estrelas que representam os títulos mundiais de 1998 e 2018 permanecem acima do símbolo.







A reformulação acontece poucos dias após outra mudança importante. Na última terça-feira (28), a FFF anunciou Zinédine Zidane como o novo técnico da equipe principal. A campanha de lançamento foi apresentada com o slogan "nosso emblema, nossa herança", reforçando a ligação entre a tradição da seleção e a nova identidade visual. Segundo a federação, o escudo não será utilizado nas coleções atuais de uniformes, mas aparecerá nas próximas competições internacionais.A reformulação acontece poucos dias após outra mudança importante. Na última terça-feira (28), a

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato