Julián Alvarez é um dos destaques do time comandado por Diego Simeone - Juan Mabromata / AFP

Julián Alvarez é um dos destaques do time comandado por Diego SimeoneJuan Mabromata / AFP

Publicado 30/07/2026 14:40

Rio - O Barcelona recebeu uma notificação da Fifa devido ao seu interesse por Julián Álvarez . O jogador, de 26 anos, está na mira do clube catalão e os supostos contatos com o staff do argentino irritaram o Atlético de Madrid. A situação foi considerada assédio pela equipe da capital espanhol. As informações são da "AFP".

A Federação Espanhola de Futebol também teria aberto um processo para analisar o caso. O Atlético de Madrid havia anunciado, em junho, que denunciaria o Barcelona por supostos contatos com Julián Álvarez, que tem contrato até 2030.

"Conversei com as pessoas do clube com quem precisava conversar e acredito que o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho", afirmou o atacante da seleção argentina durante a Copa do Mundo.

O Barcelona teria oferecido 100 milhões de euros (cerca de R$ 585 milhões, na cotação atual) por Julián Álvarez. Por sua vez, Gil Marín, principal acionista do Atlético de Madrid, foi categórico ao rejeitar qualquer possibilidade de negociação.



"Não queremos transferi-lo. Não aceitamos a oferta de 100 milhões de euros, nem aceitaremos uma de 150 milhões, nem de 200 milhões", disse aos canais oficiais do Atlético de Madrid.



O Barcelona vê Julián Álvarez como o principal alvo para assumir o comando do ataque após a saída do polonês Robert Lewandowski ao fim da última temporada.

