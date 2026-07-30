Castillo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rodrigo Souza
Rio - O Fluminense deve ter dois retornos para enfrentar o Vasco, neste sábado (1º), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o centroavante Rodrigo Castillo podem ficar à disposição do técnico Luís Zubeldía para o clássico.
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A dupla ficou fora do jogo contra o Bahia, nesta última quarta-feira (29), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão, mas treinaram normalmente nesta quinta (30), no CT Carlos Castilho, segundo o "ge". Com isso, eles não preocupam mais o departamento médico para o jogo contra o Vasco.
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Guilherme Arana foi poupado do jogo contra o Bahia após sentir dores no joelho direito no jogo contra o Grêmio, no último domingo (26), em Porto Alegre. Já Rodrigo Castillo sentiu incômodo no adutor da coxa esquerda no aquecimento da partida contra o time gaúcho, no mesmo dia.
Por outro lado, o técnico Luís Zubeldía pode ter problemas para a defesa. Thiago Silva e Freytes, que foram substituídos contra o Bahia com dores, passaram por exames nesta quinta e ainda são dúvidas para o jogo contra o Vasco. O Fluminense também não pode contar com Jemmes e Millán, lesionados.