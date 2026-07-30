Bayern de Munique goleia FC Rottach-Egern por 15 a 0 em amistoso de pré-temporada Reprodução / @FCBayern
Enfrentar a equipe de Tegernsee tem uma explicação. O Bayern escolhe a tranquila cidade vizinha na Baviera, distante apenas 51 quilômetros de Munique, para realizar seus treinos antes de a temporada começar, e os embates servem para agradecer o apoio da torcida local e a hospitalidade sempre calorosa.
"Quando você vê o que aconteceu aqui nos últimos dias, é maravilhoso. O estádio estava sempre lotado, e agora o próprio jogo, com tanta interação com os torcedores. Foi uma ótima semana", celebrou o diretor esportivo Christoph Freud, responsável por revelar jovens para a equipe bávara.
Ulreich, Minjae Kim e Tom Bischof começaram o amistoso e o técnico também observou jogadores que retornaram de empréstimo, casos de Sacha Boey, João Palhinha, Arjon Ibrahimovic e Armindo Sieb. Foram somente oito minutos de resistência.
O Bayern foi para o descanso com 6 a 0 e fez um segundo tempo ainda mais arrasador, alcançando com facilidades os 15 a 0. O brasileiro Maycon Cardoso, de apenas 17 anos, fez dois gols e sonha em ser efetivado no time profissional muito em breve.
A primeira vez que as equipes se enfrentaram foi em 2006 e o placar terminou em 14 a 1. Depois, em 2018, o embate ficou em 20 a 2. Atuaram, ainda, em 2019, com 23 a 0, em 2023, com 27 a 0, e em 2024, com 14 a 1.
O Bayern de Munique agora embarca para a Ásia, para a disputa do Audi Summer, entre 1º e 8 de agosto, antes da estreia oficial na temporada.
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