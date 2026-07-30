Lacroix, da seleção francesa, no jogo contra a Inglaterra - Jamie Squire / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Lacroix, da seleção francesa, no jogo contra a InglaterraJamie Squire / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 30/07/2026 18:40

Chelsea anunciou, nesta quinta-feira (30), a contratação do zagueiro francês Maxence Lacroix, que chega ao clube de Stamford Bridge vindo do Crystal Palace com um contrato válido até 2032.

Segundo a imprensa britânica, o valor da transferência do jogador de 26 anos, que defendeu a seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 352 milhões na cotação atual).

Revelado nas categorias de base do Sochaux e com passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha, o zagueiro conquistou a Conference League em maio com o Crystal Palace, clube pelo qual disputou 98 partidas desde sua chegada em 2024.

Agora sob o comando do técnico espanhol Xabi Alonso, o Chelsea tem se mostrado ambicioso nas contratações, com destaque para a chegada do meia-atacante Morgan Rogers por um valor estimado em 137 milhões de euros (R$ 803 milhões), um recorde histórico para um jogador inglês.

Os 'Blues' também anunciaram a contratação do zagueiro italiano Marco Palestra, de 21 anos, vindo da Atalanta por um valor próximo a 65 milhões de dólares (R$ 330,7 milhões).