Lacroix, da seleção francesa, no jogo contra a InglaterraJamie Squire / Getty Images North America / Getty Images via AFP
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Ele firmou vínculo válido até 2032
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