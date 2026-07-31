Milan anunciou morte de Franco Baresi nas redes sociais - Piero Cruciatti / AFP

Milan anunciou morte de Franco Baresi nas redes sociaisPiero Cruciatti / AFP

Publicado 31/07/2026 07:11

O mundo do futebol está de luto. O ex-zagueiro Franco Baresi, um dos maiores ídolos da história do Milan e da seleção italiana, morreu aos 66 anos. O clube italiano fez o anúncio em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (31).

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"A história do Milan está em lágrimas pela perda de Franco Baresi. Seu exemplo e sua grandeza humana serão, para sempre, assim como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e da trajetória de todo o clube", aponta o comunicado.

Baresi havia passado por uma cirurgia para retirada de nódulo pulmonar em 2025. Nos últimos dias, o estado de saúde do ex-defensor se agravou, o que o levou a ser internado. O Milan chegou a desmentir boatos de sua morte na última quarta-feira (29), mas dias depois, o lendário ex-jogador acabou não resistindo.

O elenco do Milan fez um minuto de silêncio ao redor de um uniforme com a camisa número 6, imortalizado no clube por Franco Baresi. A equipe está em Perth, na Austrália, durante a pré-temporada.

United in remembrance



In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi pic.twitter.com/Btbhv017tM — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

O Flamengo se manifestou em luto pela morte de Baresi. Em nota, o Rubro-Negro afirmou que "o futebol mundial perdeu um dos seus maiores jogadores".

"Zagueiro de exímia categoria, disputou três Copas do Mundo pela Azzurra (1982, 1990 e 1994) e dois Campeonatos Europeus, sendo campeão mundial em 1982, além de um dos maiores líderes que este esporte já viu, dentro e fora de campo", apontou o comunicado.

O Botafogo também lamentou o falecimento de Baresi. "O jogador está marcado na galeria dos craques pela sua liderança, categoria e lealdade. O mundo da bola agradece e se despede hoje de uma grande lenda", destacou o Alvinegro.

Além dos brasileiros, Inter de Milão, uma das maiores rivais do Milan, Real Madrid e a Uefa também homenagearam Baresi nas redes sociais.

História de glórias

Baresi dedicou sua vida inteira a defender o Milan. Estreou como profissional em abril de 1978, sob o comando de Nils Liedholm. Desde então, disputou 719 partidas com a camisa vermelha e preta, conquistando três Ligas dos Campeões, duas Copas Intercontinentais, seis Campeonatos Italianos, três Supercopas da Europa e quatro Supercopas da Itália.

O italiano fez parte do elenco que venceu a Copa do Mundo 1982. Depois, se tornou um dos pilares do lendário time que dominou o continente na época ao vencer as Ligas dos Campeões de 1988/89, 1989/90 e 1993/94. Jogou ao lado de atletas como Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Paolo Maldini e Carlo Ancelotti.

Baresi se aposentou em junho de 1997, após uma carreira de dedicação ao Milan, que aposentou a camisa número 6 em homenagem ao jogador. Ele foi nomeado vice-presidente honorário do clube, cargo que exercia desde 2020.