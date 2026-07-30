Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 30/07/2026 22:57

Em entrevista de perguntas e respostas rápidas à "ESPN", o treinador foi questionado sobre qual técnico do Brasileirão ele mais gosta de acompanhar. Com um sorriso de canto de boca, Ancelotti revelou a preferência por Abel Ferreira, do Palmeiras.

Abel, um dos primeiros da "onda" de técnicos portugueses a chegarem no Brasil, assumiu o clube paulista no fim de 2020. Nas últimas seis temporadas, conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. Além disso, ergueu uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quarto Paulistas.

Criticado pelos palmeirenses em momentos de má fase, principalmente após os dois vices para o Flamengo na Libertadores e no Brasileirão da temporada passada, Abel Ferreira tem o trabalho mais longevo entre os clubes da elite do futebol brasileiro. Atualmente, é o líder do campeonato e segue vivo nas duas copas.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza