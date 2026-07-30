Thiago Silva em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Thiago Silva em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 30/07/2026 21:16

Fluminense anunciou, na noite desta quinta-feira (30), que Thiago Silva teve detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita, enquanto Freytes está com um edema ósseo no tornozelo direito. O clube, porém, não divulgou os prazos de recuperação.

"Após exames realizados nesta quinta-feira, o zagueiro Thiago Silva teve detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita. Já o zagueiro Freytes apresentou um edema ósseo no tornozelo direito. Boa recuperação, Guerreiros!", diz a nota do clube.

Freytes em ação pelo Fluminense Lucas Merçon / Fluminense

Dor de cabeça para Zubeldía

Sem os dois, o Fluminense vai enfrentar o Vasco no sábado (1º), a partir das 17h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

É mais uma baixa para o Tricolor na zaga. Afinal, Millán está entregue ao departamento médico após ter detectada uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita.

Já Jemmes, conforme a última atualização do Fluminense, está na transição para os trabalhos com o grupo, mas não tem presença confirmada no clássico.

Lesões no mesmo jogo



Os dois foram substituídos no empate sem gols do Fluminense com o Bahia no Maracanã, na quinta-feira (29), pela 21ª rodada do Brasileirão.

Freytes saiu no primeiro tempo e deixou o estádio com uma bota ortopédica na perna direita. Já Thiago entrou na vaga do argentino, mas sentiu um desconforto e abriu espaço para Igor Rabello durante a etapa complementar.