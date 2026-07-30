Momento em que Vinicius deixa o campo de macaReprodução / SporTV

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João Alexandre Borges
O atacante Vinicius admitiu que deu um 'migué' ao explicar por que deixou o campo de maca na vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na Arena Barueri, nesta quinta-feira (30), pelo jogo da volta da semifinal do Brasileirão sub-20. O momento aconteceu já na reta final de partida.
"Está tudo certo. Só para dar um miguezinho", disse Vinicius, que foi autor do primeiro gol do jogo, ao ser perguntado pela repórter do 'SporTV' se estava bem.
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Na ida, as duas equipes empataram em 3 a 3. Dessa forma, o Palmeiras garantiu vaga na final do Brasileirão sub-20 com uma vitória por 5 a 3 no placar agregado.
Na decisão, o Alviverde enfrentará o Vasco, que eliminou o Santos.