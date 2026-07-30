Vinícius Souza em ação pelo WolfsburgUlrik Pedersen / NurPhoto / Getty Images

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Rio - O volante Vinicius Souza pode mudar de clube no futebol alemão. Após o rebaixamento do Wolfsburg para a segunda divisão alemã, o brasileiro recebeu propostas e deve deixar a equipe ainda nesta janela de transferências, segundo informações do "ge".
O Colônia, da Alemanha, é um dos interessados em Vinicius Souza. O volante brasileiro também recebeu sondagens de outros clubes da Europa e da Arábia Saudita, mas sem avanços nas conversas. O Wolfsburg não pretende perdê-lo, mas entende que é necessário pelo lado financeiro.
Vinicius Souza começou a temporada como titular no Wolfsburg, mas perdeu espaço após a saída do técnico Paul Simonis, no fim de 2025. O jogador disputou 27 jogos e não participou de nenhum gol na temporada 2025/26. O volante, de 27 anos, tem contrato com o clube alemão até junho de 2030.
Revelado pelo Flamengo, Vinicius Souza foi vendido para o Grupo City em 2021. O volante teve passagens pelo Lommel SK e KV Mechelen, da Bélgica, Espanyol, da Espanha, Sheffield United, da Inglaterra, além do Wolfsburg, da Alemanha, contratado no início da última temporada.