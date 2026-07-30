Vinícius Souza em ação pelo WolfsburgUlrik Pedersen / NurPhoto / Getty Images
Ex-Flamengo recebe propostas e pode deixar clube alemão após rebaixamento
Vinicius Souza entrou na mira do Colônia, também da Alemanha
Ex-Flamengo recebe propostas e pode deixar clube alemão após rebaixamento
Vinicius Souza entrou na mira do Colônia, também da Alemanha
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