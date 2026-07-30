Entrevista coletiva de Casemiro - Chandan Khanna / AFP

Entrevista coletiva de CasemiroChandan Khanna / AFP

Publicado 30/07/2026 22:33

Em sua apresentação oficial pelo Inter Miami nesta quinta-feira (30), o volante brasileiro Casemiro teceu muitos elogios a Lionel Messi, seu grande rival no Campeonato Espanhol e agora seu capitão, chegando a chamá-lo de "deus do futebol".

"É claro que, se estou aqui, é por causa dele e para ajudá-lo, assim como ao Inter Miami", disse o ex-meio-campista do Real Madrid sobre o craque argentino.

"Quero aproveitar a companhia dele, ajudá-lo a vencer e contribuir para torná-lo ainda maior. Ele é um dos deuses, se não 'o' deus do futebol", resumiu o brasileiro durante uma coletiva de imprensa ao lado do proprietário principal do Inter, Jorge Mas.

Casemiro, que chega à MLS após uma passagem de quatro anos pelo Manchester United, já jogou com a camisa do Inter no sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Montreal, partida que Messi não disputou, já que descansava após a final da Copa de 2026, na qual a Argentina perdeu para a Espanha (1-0), que se sagrou bicampeã mundial.

"Leo foi o melhor jogador da Copa do Mundo", disse o meio-campista da seleção brasileira, que durante anos travou batalhas intensas em campo contra o argentino nos clássicos espanhóis entre Real Madrid e Barcelona.

"Eu sonhava todos os dias em estar com ele, em jogar ao lado dele", relembrou Casemiro, que tem 34 anos.

"Sei que ele é imparável. Nunca consegui pará-lo. Sempre precisei da ajuda dos meus companheiros de equipe. E, nos dois treinos que fiz com ele, já ficou claro que ele é imparável", afirmou.

Sentado ao lado do brasileiro, Jorge Mas comemorou a chegada a Miami de mais um jogador de renome mundial, uma contratação que reforça as chances da equipe de conquistar o bicampeonato da MLS.

Ao mesmo tempo, Mas defendeu a conduta do seu clube em relação à contratação de Casemiro, um negócio que levou a MLS a abrir uma investigação sobre uma possível "manipulação".

A investigação se concentra nos chamados 'direitos de descoberta' (Discovery Rights), um regulamento que concede a uma única equipe o direito prioritário de negociar a contratação de um jogador internacional de alto nível, impedindo assim que as franquias da MLS concorram entre si pelo mesmo talento.

Neste caso, Casemiro estava na lista de jogadores descobertos do LA Galaxy. Porém, Jorge Mas afirmou que havia contatado o Galaxy antes de iniciar as negociações com o brasileiro.

"Foi feita uma acusação de manipulação, quando, na realidade, não manipulamos nada", afirmou Mas. "Seguimos as regras à risca. Não nos envolvemos em nenhuma negociação ou conversa com Casemiro ou seus representantes antes de falar com a liga e o LA Galaxy".