Presidente da Fifa, Gianni Infantino - Alfredo Estrella / AFP

Presidente da Fifa, Gianni InfantinoAlfredo Estrella / AFP

Publicado 31/07/2026 09:00





"A FFE foi proposta exclusivamente para garantir que todas as associações-membro da Fifa tenham a oportunidade de assumir uma participação real nas oportunidades comerciais do futebol em seus respectivos países, sem que isso ocorra em detrimento do espírito ou da governança da Fifa ou do próprio futebol. Ninguém está vendendo o futebol. Isso é algo que a Fifa jamais consideraria", aponta o texto. A Fifa se manifestou nesta sexta-feira (31) para responder às críticas ao projeto "Fifa Forward Enterprise" (FFE) , empresa que concentraria as operações comerciais das principais competições da entidade. Em comunicado, a organização afirmou que "ninguém está vendendo o futebol" e deu detalhes sobre o plano."A FFE foi proposta exclusivamente para garantir que todas as associações-membro da Fifa tenham a oportunidade de assumir uma participação real nas oportunidades comerciais do futebol em seus respectivos países, sem que isso ocorra em detrimento do espírito ou da governança da Fifa ou do próprio futebol. Ninguém está vendendo o futebol. Isso é algo que a Fifa jamais consideraria", aponta o texto.

A Fifa também argumentou que todos têm o direito de expressar suas opiniões, mas " nenhuma entidade individual pode afirmar que representa todas as 211 associações-membros ao redor do mundo". Segundo a organização, com a proposta atual, cada federação receberia 20 milhões de dólares (cerca de R$ 101 milhões) em financiamento nos próximos quatro anos.



"Esses princípios sustentam a proposta da FFE: financiamento de desenvolvimento sem precedentes, uma verdadeira participação global nas oportunidades comerciais do nosso esporte e plena autodeterminação por meio de um processo democrático para todas as associações-membros", diz o texto.

A Fifa também reforçou que a criação da FFE só aconteceria caso a maioria das 211 associações nacionais aprove a proposta.

Polêmica

A Fifa anunciou, na última terça-feira (28), sua intenção de criar a "FFE" para gerenciar suas atividades comerciais e atrair investidores externos. A promessa é de um aporte de 10 bilhões de dólares (R$ 50,8 bilhões) para financiar o desenvolvimento do futebol.



A proposta sofreu críticas imediatas de figuras do futebol e da política, incluindo uma ameaça das 55 federações da Uefa de boicotar futuras competições da Fifa. A entidade europeia afirmou que "a Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento".

