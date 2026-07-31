Contra o Bahia, Igor Rabello entrou em campo pela primeira vez em 2026 com o time principal do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Contra o Bahia, Igor Rabello entrou em campo pela primeira vez em 2026 com o time principal do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 31/07/2026 09:54 | Atualizado 31/07/2026 12:16

só disputou quatro partidas desde que o técnico chegou, há 10 meses.

O Fluminense vive mais um drama com a defesa, ao chegar a quatro desfalques entre os zagueiros, com a confirmação das lesões de Thiago Silva e Freytes . Sem os titulares e seus reservas imediatos, Luis Zubeldía terá de utilizar Igor Rabello, quinta opção do elenco e que

Igor Rabello pelo Fluminense



O defensor, contratado em agosto de 2025 junto ao Atlético-MG, soma apenas sete jogos pelo Tricolor. Ele foi titular duas vezes em 2025, ainda com Renato Gaúcho no comando do time.

E só ganhou uma chance com Zubeldía, entrando nos minutos finais do empate sem gols com o Palmeiras, no fim da temporada. Já em 2026, Igor Rabello começou jogando duas vezes quando o time reserva reforçado por jovens foi utilizado no início do Campeonato Carioc, contra Madureira e Boavista.

Ele não atuava desde 17 de janeiro, na derrota por 1 a 0 sobre o Boavista, antes de entrar em campo no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Bahia, na quarta-feira (29). Em maio, Zubeldía falou em uma coletiva de imprensa sobre as poucas chances ao jogador:

"Temos visto evolução dele nos treinamentos. A resposta mais justa é que temos quatro zagueiros. Possivelmente foi uma injustiça no processo. Quem sabe com Rabello foi uma injustiça não ter utilizado em algum momento. Temos quatro zagueiros, nenhum lesionado, sem expulsões. Na temporada, um dos cinco zagueiros é o que tem menos possibilidades, e nesse caso foi Igor".



Sequência decisiva na temporada



Sem ritmo, o jogador de 31 anos teve atuação segura ao lado de Ignácio, outro reserva que será titular contra o Vasco, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A dupla tende a seguir no time durante a sequência decisiva que se inicia neste sábado (1º de agosto), com dois mata-matas incluindo a Libertadores, três clássicos e o líder Palmeiras.



Quando os zagueiros lesionados retornam



A comissão técnica, entretanto, acredita que receberá ao menos dois reforços de zagueiros lesionados no período. Jemmes é quem está mais perto, ao voltar a treinar com o elenco, podendo até mesmo ser relacionado. E Freytes, com edema ósseo no tornozelo direito, deve ser liberado em pouco tempo também.



Já Thiago Silva e Millán, com lesões na coxa direita, levarão mais tempo. O jogador de 41 anos requer cuidado a mais por causa da idade e seu retorno acontecerá após um trabalho com a preparação física. Já o colombiano tem previsão de até dois meses.



