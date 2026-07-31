Baresi marcando Romário na final da Copa do Mundo 1994 - Daniel Garcia / AFP

Baresi marcando Romário na final da Copa do Mundo 1994Daniel Garcia / AFP

Publicado 31/07/2026 09:31





"Que Deus proteja ele, sua família e sua saúde. Foi o jogador mais forte contra quem já atuei. Não sei se foi o melhor de todos, mas certamente foi o adversário mais difícil que enfrentei", afirmou.



LEIA MAIS: Romário critica Ancelotti e rasga o verbo sobre Casagrande: 'Imbecil' O ex-jogador Romário definiu o ex-zagueiro Franco Baresi, que morreu nesta sexta-feira (31) , como o adversário mais difícil que já enfrentou em sua carreira, em declaração ao jornal 'La Gazzetta dello Sport', no último dia 16 de junho. Na ocasião, o "Baixinho" foi perguntado sobre o estado de saúde do italiano."Que Deus proteja ele, sua família e sua saúde. Foi o jogador mais forte contra quem já atuei. Não sei se foi o melhor de todos, mas certamente foi o adversário mais difícil que enfrentei", afirmou.

Os jogadores se enfrentaram na final da Copa do Mundo 1994. Na ocasião, a dupla de zaga formada por Baresi e Paolo Maldini conseguiu frear os atacantes Romário e Bebeto. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e a seleção brasileira sagrou-se tetracampeã ao vencer nos pênaltis.



Além disso, os dois quase se enfrentaram em outro duelo gigante: a final da Liga dos Campeões 1993/94, entre Milan e Barcelona. No entanto, Baresi estava suspenso e não pôde entrar em campo. Apesar disso, os italianos venceram por 4 a 0, em uma das derrotas mais duras da carreira de Romário.

Ídolo eterno

Baresi morreu aos 66 anos nesta sexta-feira (31), de acordo com nota publicada pelo Milan nas redes sociais. O jogador era um dos maiores ídolos do futebol mundial e do clube italiano, onde disputou 719 partidas e conquistou três Ligas dos Campeões, duas Copas Intercontinentais, seis Campeonatos Italianos, três Supercopas da Europa e quatro Supercopas da Itália.



O ex-defensor havia passado por uma cirurgia para retirada de nódulo pulmonar em 2025. Nos últimos dias, o estado de saúde dele se agravou, o que o levou a ser internado. O Milan chegou a desmentir boatos de sua morte na última quarta-feira (29), mas dias depois, o lendário ex-jogador acabou não resistindo.