Uniforme custa R$ 449,99 (versão adulta)Divulgação / Adidas
A peça é predominantemente vermelha, com golas brancas e detalhes pretos nas mangas, além de estampas do tradicional escudo do remo ao longo de toda a roupa.
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Uniforme custa R$ 449,99 (versão adulta)Divulgação / Adidas
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