Uniforme custa R$ 449,99 (versão adulta) - Divulgação / Adidas

Uniforme custa R$ 449,99 (versão adulta)Divulgação / Adidas

Publicado 31/07/2026 11:14

Rio — O Flamengo lançou, na manhã desta sexta-feira (31), o seu novo terceiro uniforme para a temporada de 2026, com a campanha "Segue o Mengo". As camisas já estão disponíveis nos sites oficiais do Rubro-Negro e da Adidas, nas versões jogador e torcedor, além dos modelos infantis e feminino cropped, a partir de R$ 449,99 (modelo adulto).

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A peça é predominantemente vermelha, com golas brancas e detalhes pretos nas mangas, além de estampas do tradicional escudo do remo ao longo de toda a roupa. A peça é predominantemente vermelha, com golas brancas e detalhes pretos nas mangas, além de estampas do tradicional escudo do remo ao longo de toda a roupa.

"A campanha 'Segue o Mengo' celebra o protagonismo do clube ao mostrar como, ao longo de sua história, ajudou a moldar o futebol brasileiro e a cultura que o cerca. Ao unir performance e lifestyle, reforça o pioneirismo rubronegro e sua capacidade de inspirar milhões de pessoas dentro e fora do esporte", afirmou o Flamengo, em comunicado.