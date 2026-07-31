Jemmes em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Jemmes em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 31/07/2026 12:48 | Atualizado 31/07/2026 18:45

Rio - O Fluminense teve uma boa notícia no treino desta sexta-feira (31). O zagueiro Jemmes, de 26 anos, participou da atividade completa com o elenco e pode ser uma novidade para o clube carioca na partida deste sábado (1º), contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Jemmes se lesionou no empate do Fluminense contra o Bragantino no último dia 17, na volta do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Ele teve uma lesão de grau 1 no adutor da coxa direita. A previsão era que voltasse em duas semanas.

O clube carioca tem alguns desfalques confirmados para o setor. Julián Millán, que se lesionou no mesmo dia que Jemmes, sofreu uma lesão grau 3 na coxa direita. Além deles, Thiago Silva e Freytes sofreram contusões contra o Bahia, na última quarta-feira (29). O argentino com um edema ósseo no tornozelo direito e o veterano com um problema na posterior da coxa direita.

A tendência é que a defesa do Fluminense na partida contra o Vasco seja formada por Ignácio e por Igor Rabello, que pouco jogou desde que chegou ao clube carioca no meio do ano passado.