Vozinha foi o principal jogador da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Vozinha foi o principal jogador da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 31/07/2026 11:38 | Atualizado 31/07/2026 12:25





“Foi solicitada uma prorrogação para resolver algumas questões pessoais. Obviamente, foi concedida para que ele pudesse atender suas necessidades”, disse o dirigente, ao jornal local ‘La Tercera’.



“Ele esteve em Cabo Verde. Depois, foi para Lisboa, onde também concluiu outros documentos necessários. Agora, faltam apenas algumas horas e certamente teremos novidades”, garantiu.



A apresentação do arqueiro estava agendada para terça-feira (28). Em seguida, foi remarcada para quarta (29) e, depois, para quinta (30). Agora, não há nenhuma previsão. “Precisamos de um prazo. É razoável. Veremos como isso pode ser resolvido”, declarou o mandatário. Anunciado pelo Colo-Colo na última sexta-feira (24) , Vozinha adiou pela terceira vez a sua chegada ao Chile e passou a gerar preocupação sobre o acerto. CEO do clube, Jaime Pizarro explicou o motivo do imbróglio com o goleiro cabo-verdiano, uma das sensações da Copa do Mundo.“Foi solicitada uma prorrogação para resolver algumas questões pessoais. Obviamente, foi concedida para que ele pudesse atender suas necessidades”, disse o dirigente, ao jornal local ‘La Tercera’.“Ele esteve em Cabo Verde. Depois, foi para Lisboa, onde também concluiu outros documentos necessários. Agora, faltam apenas algumas horas e certamente teremos novidades”, garantiu.A apresentação do arqueiro estava agendada para terça-feira (28). Em seguida, foi remarcada para quarta (29) e, depois, para quinta (30). Agora, não há nenhuma previsão. “Precisamos de um prazo. É razoável. Veremos como isso pode ser resolvido”, declarou o mandatário.

Não é só o adiamento que gera dúvida

Desde o anúncio do Colo-Colo, Vozinha não publicou nada referente ao clube nas redes sociais. Recentemente, compartilhou fotos autografando bolas e camisas durante as férias.



O negócio, então, pode melar, até porque não houve assinatura do contrato. Sendo assim, o futuro do goleiro ainda não está definido, como informou o jornalista Raphael Bózeo.