Vozinha foi o principal jogador da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
“Foi solicitada uma prorrogação para resolver algumas questões pessoais. Obviamente, foi concedida para que ele pudesse atender suas necessidades”, disse o dirigente, ao jornal local ‘La Tercera’.
“Ele esteve em Cabo Verde. Depois, foi para Lisboa, onde também concluiu outros documentos necessários. Agora, faltam apenas algumas horas e certamente teremos novidades”, garantiu.
A apresentação do arqueiro estava agendada para terça-feira (28). Em seguida, foi remarcada para quarta (29) e, depois, para quinta (30). Agora, não há nenhuma previsão. “Precisamos de um prazo. É razoável. Veremos como isso pode ser resolvido”, declarou o mandatário.
Não é só o adiamento que gera dúvida
O negócio, então, pode melar, até porque não houve assinatura do contrato. Sendo assim, o futuro do goleiro ainda não está definido, como informou o jornalista Raphael Bózeo.
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