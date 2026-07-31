Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 31/07/2026 13:22



A pressão sobre Leonardo Jardim voltou a crescer no Flamengo após uma sequência de atuações que aumentaram a desconfiança de parte da torcida, intensificando os debates sobre o trabalho desenvolvido pela comissão técnica. Embora o time ainda permaneça vivo nas principais competições, o desempenho apresentado em campo passou a ser alvo de questionamentos cada vez mais frequentes.

As críticas se concentram principalmente na dificuldade da equipe em transformar a posse de bola em oportunidades claras, na pouca intensidade demonstrada em diversos momentos das partidas e na falta de evolução coletiva desde a chegada do treinador. Para muitos, o Flamengo ainda não conseguiu apresentar uma identidade de jogo sólida e convincente.



Nos bastidores, o ambiente também desperta atenção.



Parte do elenco demonstra incômodo com algumas decisões da comissão técnica, principalmente relacionadas à forma de condução dos treinamentos, às escolhas táticas e à utilização de determinados jogadores.



Apesar de não haver qualquer confirmação oficial por parte do clube, esses relatos reforçam a percepção de que o ambiente interno atravessa um momento de desgaste.



Outro ponto que vem sendo discutido é a dificuldade do treinador em extrair o melhor rendimento de um elenco considerado um dos mais fortes do futebol sul-americano.



A expectativa criada em torno de sua contratação era de uma equipe mais organizada, dominante e eficiente, mas os resultados recentes fizeram crescer as cobranças por mudanças rápidas.



Mesmo diante do aumento da pressão, a diretoria ainda demonstra confiança no projeto esportivo e evita qualquer sinal público de ruptura.



No entanto, sabe que o futebol costuma ser movido pelos resultados, e uma sequência negativa pode mudar completamente o cenário em pouco tempo.



Com as partidas decisivas contra o Cruzeiro pela Libertadores se aproximando, Leonardo Jardim terá a missão de recuperar o desempenho da equipe, diminuir a pressão externa e restabelecer um ambiente de confiança dentro do elenco.



Os próximos jogos podem ser determinantes para definir se o treinador conseguirá dar a volta por cima ou se a crise ganhará proporções ainda maiores.