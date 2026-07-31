Mudryk mostrou estar aliviado por poder retornar aos gramados pelo Chelsea - Justin Tallis / AFP

Mudryk mostrou estar aliviado por poder retornar aos gramados pelo ChelseaJustin Tallis / AFP

Publicado 31/07/2026 13:13 | Atualizado 31/07/2026 13:28





O ucraniano mostrou estar aliviado em publicação nas redes sociais. “Depois de uma longa batalha, a suspensão de quatro anos que havia sido imposta a mim foi anulada, e estou livre para retomar minha carreira com efeito imediato”, escreveu o jogador.



“Sou grato por este processo ter chegado ao fim, por ter sido autorizado a voltar ao futebol e por agora poder olhar para o futuro. Este foi o período mais difícil da minha carreira”, complementou. Atacante do Chelsea, Mudryk foi liberado para voltar a jogar. Ele está afastado dos gramados desde novembro de 2024 , quando testou positivo para o uso de meldonium, substância proibida no futebol, e acabou suspenso. A punição era por quatro anos, mas o processo chegou ao fim depois de um acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA).O ucraniano mostrou estar aliviado em publicação nas redes sociais. “Depois de uma longa batalha, a suspensão de quatro anos que havia sido imposta a mim foi anulada, e estou livre para retomar minha carreira com efeito imediato”, escreveu o jogador.“Sou grato por este processo ter chegado ao fim, por ter sido autorizado a voltar ao futebol e por agora poder olhar para o futuro. Este foi o período mais difícil da minha carreira”, complementou.

Em comunicado oficial, a Federação Inglesa de Futebol também confirmou a conclusão do caso: “Como parte do acordo, Mudryk aceitou que havia cometido as violações das quais foi acusado e concordou com um período de inelegibilidade equivalente ao tempo de suspensão já cumprido até a data do acordo. Mudryk não está mais inelegível e pode retornar imediatamente às competições”.

O pronunciamento de Mudryk

“Depois de uma longa batalha, a suspensão de quatro anos que havia sido imposta a mim foi anulada, e estou livre para retomar minha carreira com efeito imediato.



Sou grato por este processo ter chegado ao fim, por ter sido autorizado a voltar ao futebol e por agora poder olhar para o futuro.



Este foi o período mais difícil da minha carreira.



Como sempre afirmei desde o início deste caso, nunca tomei conscientemente ou de forma intencional qualquer substância proibida. Meu compromisso em competir de maneira justa e representar meu clube e meu país com profissionalismo e integridade sempre foi muito importante para mim.



Gostaria de agradecer à minha família e aos meus amigos pelo apoio e pela confiança em mim durante todo este período.



Também quero expressar minha profunda gratidão a todos no Chelsea FC, aos meus companheiros de equipe e aos torcedores do Chelsea, que estiveram ao meu lado durante todo esse processo.



Gostaria ainda de agradecer à minha equipe jurídica e a todos os que ajudaram pelo trabalho incansável no meu caso.



Meu foco agora está em voltar ao futebol, trabalhar duro todos os dias e contribuir positivamente dentro de campo.



Obrigado a todos que continuaram acreditando em mim. Estou ansioso pelo próximo capítulo da minha carreira”.

A nota oficial da Federação Inglesa de Futebol

“A Federação Inglesa (FA) confirmou que o processo disciplinar antidoping contra Mykhailo Mudryk foi encerrado em 30 de julho de 2026, com o acordo da Agência Mundial Antidoping (WADA). Como parte do acordo, Mudryk aceitou ter cometido violações das regras antidoping (ADRVs) e concordou com um período de inelegibilidade.



Em 22 de outubro de 2024, Mudryk foi submetido a um controle antidoping fora de competição, que apontou a presença de uma baixa concentração de meldonium, substância proibida. A FA notificou o jogador sobre o resultado em 4 de dezembro de 2024 e impôs uma suspensão provisória. Em 23 de maio de 2025, a entidade acusou Mudryk de cometer violações das regras antidoping, em desacordo com os Regulamentos 3 e 4 de suas normas antidoping de 2024.



Entre os dias 7 e 9 de janeiro de 2026, foi realizada uma audiência diante de uma Comissão Reguladora independente. A comissão concluiu que Mudryk havia cometido as violações das quais era acusado e impôs uma suspensão de quatro anos. Posteriormente, o jogador apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).



Desde então, foram feitas alterações no Documento Técnico da WADA (TD2027MRL). Embora essas mudanças não tenham efeito retroativo, elas significam que, se a amostra de Mudryk tivesse sido coletada atualmente, a concentração de meldonium encontrada não teria sido considerada no resultado e nenhuma violação das regras antidoping teria sido registrada.



Diante dessa mudança e de outras circunstâncias relacionadas ao caso, a FA e Mudryk, com a concordância da WADA, chegaram agora a um acordo para encerrar o processo de recurso, de acordo com o Artigo 10.8.2 do Código Mundial Antidoping e o Regulamento 90 das normas antidoping de 2024.



Como parte do acordo, Mudryk aceitou que havia cometido as violações das quais foi acusado e concordou com um período de inelegibilidade equivalente ao tempo de suspensão já cumprido até a data do acordo.



Mudryk não está mais inelegível e pode retornar imediatamente às competições”.



O comunicado do Chelsea

“O Chelsea FC tomou conhecimento do anúncio feito hoje pela Federação Inglesa (FA), confirmando a resolução do processo antidoping envolvendo Mykhailo Mudryk.



Desde o início, este tem sido um período extremamente difícil para Misha, tanto profissional quanto pessoalmente, e estamos satisfeitos que o caso tenha chegado agora a uma conclusão que permite a ele retornar ao futebol com efeito imediato.



Sempre apoiamos Misha ao longo de todo o processo, respeitando integralmente a integridade do sistema antidoping e os procedimentos legais.



Recebemos de forma positiva o reconhecimento de que avanços nos padrões científicos aplicáveis para testes mais confiáveis significam que, caso a amostra de Misha tivesse sido analisada de acordo com os requisitos técnicos atuais, ela não teria sido considerada um teste positivo e nenhuma violação das regras antidoping teria sido registrada. Esse é um elemento importante no contexto do acordo alcançado e permite que todos os envolvidos sigam em frente.



Misha sempre afirmou que nunca utilizou de forma consciente ou intencional uma substância proibida e que não sabia como os vestígios da substância entraram em seu organismo. Ao longo de todo o processo, ele se comportou de maneira profissional e demonstrou resiliência durante o que, sem dúvida, foi um dos períodos mais difíceis de sua carreira.



Sabemos o quanto esta oportunidade de retornar significa para ele. Nosso foco agora é apoiar a reintegração de Misha ao elenco e ajudá-lo a retomar sua carreira.



O Chelsea FC continua plenamente comprometido com os mais altos padrões de integridade esportiva e com o cumprimento de todas as normas antidoping.



Todos no clube agora esperam ajudar Misha a recuperar plenamente sua condição física, retornar ao elenco e voltar aos gramados”.

