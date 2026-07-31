Endrick em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Endrick também está na expectativa de receber minutos de jogo, em meio ao impasse sobre sua permanência no clube espanhol. Recentemente, a equipe assinou com Carlos Espí, o que significa mais um concorrente para o brasileiro no setor de ataque. O reforço também está na lista para o duelo contra os italianos.
No Real Madrid desde 2024, o brasileiro de 20 anos foi emprestado ao Lyon, da França, na última temporada e teve boas atuações, com oito gols e oito assistências em 21 jogos.
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Defensores: Dumfries, Trent, Á. Carreras, Lamini, Joan Martínez, Fortea, Mario Rivas e Aimar García.
Meio-campistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta e Alexis Ciria.
Atacantes: Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez e Jacobo.
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