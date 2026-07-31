De La Cruz em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Pedro Logato
Rio - O Flamengo recusou a proposta do Peñarol pela contratação do meia Nicolás de La Cruz, de 29 anos. O clube uruguaio, porém, não desistiu de tentar a contratação e uma nova oferta poderá chegar ao Rubro-Negro em breve. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
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O pentacampeão da Libertadores queria que De La Cruz fosse emprestado de forma gratuita e arcar com 60% do salário do meia. O restante caberia ao Flamengo, que não gostou do modelo de negócio.
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Revelado pelo Liverpool, do Uruguai, De La Cruz deixou o futebol do seu país em 2017. Antes de chegar ao Flamengo no começo de 2024, ele passou pelo River Plate.
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No começo de 2024, o Flamengo desembolsou cerca de 16 milhões de dólares (algo em torno de R$ 78 milhões na cotação da época) à vista pela multa rescisória para contratar Nicolás de la Cruz do River Plate. Ele assinou até dezembro de 2028.
Apesar disso, o uruguaio nunca conseguiu retribuir dentro de campo o esperado pelos torcedores do Flamengo. No total, fez 94 partidas, anotou quatro gols e seis assistências.