De La Cruz em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

De La Cruz em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/07/2026 18:50

O pentacampeão da Libertadores queria que De La Cruz fosse emprestado de forma gratuita e arcar com 60% do salário do meia. O restante caberia ao Flamengo, que não gostou do modelo de negócio.

Revelado pelo Liverpool, do Uruguai, De La Cruz deixou o futebol do seu país em 2017. Antes de chegar ao Flamengo no começo de 2024, ele passou pelo River Plate.

No começo de 2024, o Flamengo desembolsou cerca de 16 milhões de dólares (algo em torno de R$ 78 milhões na cotação da época) à vista pela multa rescisória para contratar Nicolás de la Cruz do River Plate. Ele assinou até dezembro de 2028.

Apesar disso, o uruguaio nunca conseguiu retribuir dentro de campo o esperado pelos torcedores do Flamengo. No total, fez 94 partidas, anotou quatro gols e seis assistências.