Léo Pereira desperta interesse de clubes europeus, mas Flamengo não o libera sem a multa - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira desperta interesse de clubes europeus, mas Flamengo não o libera sem a multaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/07/2026 14:18

não quer perder seus principais jogadores e já acumula negativas às propostas, além de buscar renovações.

Flamengo encontra dificuldades para fazer contratações, ao mesmo tempo em que trabalha para não fragilizar o elenco. Em meio à grande procura de outros clubes, a diretoria rubro-negrae já acumula negativas às propostas, além de buscar renovações.

Apesar do risco de ter queda de receitas previstas para 2026, o clube da Gávea não está desesperado para vender a qualquer preço. A primeira avaliação sobre cada caso é a importância no elenco e, consequentemente, a capacidade de buscar uma reposição à altura. O atual limite de gastos para contratações também pesa nessa decisão de não liberar alguns nomes.



Propostas recusadas pelo Flamengo



Léo Pereira, titular absoluto da zaga. O Flamengo já 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões). Diante do cenário de valorização do zagueiro, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo, a diretoria já negocia uma renovação de contrato com valorização salarial.

O caso mais importante é o de, titular absoluto da zaga. O Flamengo já recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia , de. Diante do cenário de valorização do zagueiro, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo, a diretoria já negocia uma renovação de contrato com valorização salarial.

Quem ainda pode sair do Rubro-Negro

Outro caso que faz com que o Flamengo se movimente é o de Pulgar. Com multa rescisória baixa, de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,4 milhões), o volante desperta interesse de clubes.

o Mônaco, por indicação de Filipe Luís, e há também um árabe que já trata diretamente com seus empresários. Para tentar segurar o chileno, o Rubro-Negro salário maior que o atual. Mas ainda não houve acordo.

Um deles seria, e há também um árabe que já trata diretamente com seus empresários. Para tentar segurar o chileno, o Rubro-Negro ofereceu uma nova renovação de contrato - já havia feito uma em 2025 -, comMas ainda não houve acordo.

De la Cruz vive situação diferente. O uruguaio é considerado negociável ediretoria não aceitou a proposta de empréstimo sem custos e não está disposta a liberá-lo sem uma boa compensação financeira para recuperar parte do alto investimento feito na compra, em 2024.



Outro que figura na lista de negociáveis é Lorran. Apesar de ter sido utilizado na intertemporada, o jovem não tem muito espaço e recentemente foi

Jávive situação diferente. O uruguaio é demonstrou o desejo de sair para o Peñarol , que não tem muito dinheiro para investir. Ae não está disposta a liberá-lo sem uma boa compensação financeira para recuperar parte do alto investimento feito na compra, em 2024.Outro que figura na lista de negociáveis é. Apesar de ter sido utilizado na intertemporada, o jovem não tem muito espaço e recentemente foi procurado pelo Granada , que deseja o empréstimo.

Outros jogadores procurados