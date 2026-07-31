O Flamengo encontra dificuldades para fazer contratações, ao mesmo tempo em que trabalha para não fragilizar o elenco. Em meio à grande procura de outros clubes, a diretoria rubro-negra não quer perder seus principais jogadores e já acumula negativas às propostas, além de buscar renovações.
Apesar do risco de ter queda de receitas previstas para 2026, o clube da Gávea não está desesperado para vender a qualquer preço. A primeira avaliação sobre cada caso é a importância no elenco e, consequentemente, a capacidade de buscar uma reposição à altura. O atual limite de gastos para contratações também pesa nessa decisão de não liberar alguns nomes.
O caso mais importante é o de Léo Pereira, titular absoluto da zaga. O Flamengo já recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia, de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões). Diante do cenário de valorização do zagueiro, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo, a diretoria já negocia uma renovação de contrato com valorização salarial.
Um deles seria o Mônaco, por indicação de Filipe Luís, e há também um árabe que já trata diretamente com seus empresários. Para tentar segurar o chileno, o Rubro-Negro ofereceu uma nova renovação de contrato - já havia feito uma em 2025 -, com salário maior que o atual. Mas ainda não houve acordo.
Já De la Cruz vive situação diferente. O uruguaio é considerado negociável e demonstrou o desejo de sair para o Peñarol, que não tem muito dinheiro para investir. A diretoria não aceitou a proposta de empréstimo sem custos e não está disposta a liberá-lo sem uma boa compensação financeira para recuperar parte do alto investimento feito na compra, em 2024.
Outro que figura na lista de negociáveis é Lorran. Apesar de ter sido utilizado na intertemporada, o jovem não tem muito espaço e recentemente foi procurado pelo Granada, que deseja o empréstimo.
Outros jogadores procurados
Em relação a Jorginho, não houve uma proposta formal nem mesmo procura por parte do Mônaco. Ainda assim, Filipe Luís conversou com ele para saber sobre a possibilidade de sair do Flamengo, o que foi recusado pelo volante.
Há ainda nomes do elenco sondados. Um deles foi Rossi, que despertou interesse de Besiktas e River Plate.
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