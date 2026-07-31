Andrew é goleiro do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Andrew é goleiro do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/07/2026 17:45 | Atualizado 31/07/2026 18:41

Rio - O Flamengo recebeu uma consulta pelo goleiro Andrew, de 25 anos . De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Wolverhampton, ex-clube de João Gomes e Jhon Arias, que foi rebaixado para a Segundona na Inglaterra, entrou em contato para saber sobre o jogador. O Rubro-Negro rechaçou qualquer negócio.

O nome do brasileiro surgiu no Wolverhampton por conta do treinador César Peixoto, que assumiu o clube inglês. O português trabalhou com Andrew pelo Gil Vicente. O goleiro atuou pela equipe lusitana de 2021 até o começo do ano.

O Flamengo desembolsou algo em torno de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,42 milhões) pelo goleiro. Além disso, o Gil Vicente manteve 10% dos direitos de Andrew em uma possível venda futura do brasileiro. O atleta assinou até dezembro de 2029.

Revelado pelo Botafogo, Andrew voltou ao futebol brasileiro no começo do ano. No total, ele entrou em campo pelo Flamengo em cinco jogos. O goleiro é reserva de Agustin Rossi.