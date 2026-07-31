John Kennedy (E) em treino do FluMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense deve ter John Kennedy titular contra o Vasco na Copa do Brasil
Tricolor terá desfalques na defesa, já que Thiago Silva, Millán e Freytes estão machucados
Fluminense deve ter John Kennedy titular contra o Vasco na Copa do Brasil
Tricolor terá desfalques na defesa, já que Thiago Silva, Millán e Freytes estão machucados
Boca Juniors consulta atacante do Fluminense, mas resposta é negativa
Rodrigo Castillo não tem interesse em deixar o Tricolor neste momento
Thiago Silva manda recado para tricolores: 'Já já estou de volta'
Zagueiro, de 41 anos, sofreu uma lesão na coxa direita no empate do clube contra o Bahia por 0 a 0
Jemmes treina no Fluminense e pode ser reforço para clássico
Zagueiro se lesionou no empate do Fluminense contra o Bragantino no último dia 17, na volta do Campeonato Brasileiro
Fluminense terá zagueiro com poucas chances com Zubeldía em 10 meses
Igor Rabello só começou jogando com o técnico duas vezes, quando time reserva foi utilizado
Lesionados, Freytes e Thiago Silva viram desfalques no Fluminense
Clube não informou os prazos de recuperação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.