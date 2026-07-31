John Kennedy (E) em treino do Flu - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

John Kennedy (E) em treino do FluMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 31/07/2026 19:48

Rio - Sem vencer após a Copa do Mundo, o Fluminense chega pressionado para os clássicos contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Luís Zubeldía teve problemas para definir a defesa, mas terá o retorno do atacante John Kennedy para a partida, segundo o "ge".

No empate sem gols com o Bahia, na última quarta-feira (29), o Fluminense perdeu Thiago Silva e Freytes, lesionados. A dupla se juntou a Millán, que se machucou contra o Bragantino, no dia 17 de julho. Por outro lado, Jemmes se recuperou de lesão sofrida também contra o time paulista e fica à disposição.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo contra o Vasco escalado com: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello (Jemmes) e Renê (Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy (Hulk).

O Fluminense enfrenta o Vasco neste sábado (1º), às 17h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já a partida de volta será na próxima quarta-feira (5), às 21h30, no mesmo estádio.