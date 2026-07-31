Rodrigo Castillo em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
O centroavante chegou ao time carioca no começo de março, mas não conseguiu se firmar. Ao todo, fez três gols e deu uma assistência em 19 jogos, sendo sete como titular.
A forte concorrência é um dos fatores que dificulta a busca por espaço. Atualmente, Luis Zubeldía também conta com Hulk, John Kennedy e Germán Cano para o setor.
Com Rodrigo Castillo à disposição, o Fluminense terá o Vasco pela frente neste sábado (1º), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30, no mesmo estádio.
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