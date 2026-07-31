Thiago Silva mandou recado para torcedores - Reprodução / Instagram

Thiago Silva mandou recado para torcedoresReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2026 16:54 | Atualizado 31/07/2026 18:37

Rio - O zagueiro do Fluminense, Thiago Silva, de 41 anos, utilizou suas redes sociais para se comunicar com os torcedores, depois de se lesionar no empate do clube contra o Bahia por 0 a 0, no Maracanã, na última quarta-feira (29), no Maracanã. O defensor afirmou que em breve estará de volta.

"Continue acreditando no seu propósito. O que hoje parece difícil será parte da sua história de superação amanhã. Mantenha a cabeça erguida, o coração firme e a esperança viva. As maiores conquistas pertencem aqueles que nunca desistiram de lutar. Já já estou de volta", disse em seu perfil oficial no Instagram.

Thiago Silva começo no banco de reservas na partida contra o clube baiano, mas precisou entrar em campo devido a uma lesão sofrida por Freytes no tornozelo direito. Depois de pouco mais de 20 minutos, o veterano também foi substituído. Ele teve uma lesão muscular na coxa direita.

O jogo contra o Bahia foi apenas o segundo de Thiago Silva desde sua volta ao Fluminense. Ele atuou seis meses pelo Porto, e retornou para o Tricolor com contrato até o final da temporada.