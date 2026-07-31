Thiago Silva mandou recado para torcedoresReprodução / Instagram

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - O zagueiro do Fluminense, Thiago Silva, de 41 anos, utilizou suas redes sociais para se comunicar com os torcedores, depois de se lesionar no empate do clube contra o Bahia por 0 a 0, no Maracanã, na última quarta-feira (29), no Maracanã. O defensor afirmou que em breve estará de volta.
LEIA MAIS: Jemmes treina no Fluminense e pode ser reforço para clássico
"Continue acreditando no seu propósito. O que hoje parece difícil será parte da sua história de superação amanhã. Mantenha a cabeça erguida, o coração firme e a esperança viva. As maiores conquistas pertencem aqueles que nunca desistiram de lutar. Já já estou de volta", disse em seu perfil oficial no Instagram.
LEIA MAIS: Fluminense terá zagueiro com poucas chances com Zubeldía em 10 meses
Thiago Silva começo no banco de reservas na partida contra o clube baiano, mas precisou entrar em campo devido a uma lesão sofrida por Freytes no tornozelo direito. Depois de pouco mais de 20 minutos, o veterano também foi substituído. Ele teve uma lesão muscular na coxa direita.
LEIA MAIS: Fluminense deve ter reforços para enfrentar o Vasco na Copa do Brasil
O jogo contra o Bahia foi apenas o segundo de Thiago Silva desde sua volta ao Fluminense. Ele atuou seis meses pelo Porto, e retornou para o Tricolor com contrato até o final da temporada.