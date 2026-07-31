Thiago Silva mandou recado para torcedoresReprodução / Instagram
Thiago Silva manda recado para tricolores: 'Já já estou de volta'
Zagueiro, de 41 anos, sofreu uma lesão na coxa direita no empate do clube contra o Bahia por 0 a 0
Boca Juniors consulta atacante do Fluminense, mas resposta é negativa
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Jemmes treina no Fluminense e pode ser reforço para clássico
Jogador, de 26 anos, está recuperado de lesão na coxa direita
Fluminense terá zagueiro com poucas chances com Zubeldía em 10 meses
Igor Rabello só começou jogando com o técnico duas vezes, quando time reserva foi utilizado
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Clube não informou os prazos de recuperação
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