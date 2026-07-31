Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 31/07/2026 21:01

referentes ao segundo trimestre de 2026. Conforme aponta o documento, o clube teve um superávit de R$ 30,1 milhões no período, mas fechou o primeiro semestre do ano com déficit de R$ 33,8 milhões. Rio - O Flamengo divulgou nesta semana as demonstrações financeiras, que não foram auditadas,. Conforme aponta o documento,no período, mas fechou

"Pesou sobre o resultado, sobretudo, a amortização contábil de R$ 192,4 milhões dos direitos econômicos no período, que inclui os atletas contratados na janela de janeiro: um efeito sem impacto no caixa, contrapartida natural do maior investimento em elenco já realizado pelo Clube", diz um trecho da nota do Rubro-Negro.

"Desconsiderados os efeitos de compra e venda de atletas — e os resultados extraordinários do Mundial de Clubes em 2025 —, o desempenho recorrente do período é o mais forte dos últimos cinco anos", prossegue.

A receita total bruta do primeiro semestre chegou a R$ 839 milhões, o que representa um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período em 2025. Já a recorrente, que exclui a venda de jogadores, foi de R$ 732,4 milhões.

"Vale sempre lembrar que o primeiro semestre normalmente apresenta um resultado inferior ao apurado no segundo semestre, fator que será ainda maior em 2026 devido à paralisação dos campeonatos em junho por conta da Copa do Mundo de Seleções. Sem essa paralisação, os resultados de receita, EBITDA e superávit seriam ainda mais favoráveis", afirmou o Flamengo.

Saída de joia

O Flamengo também divulgou o valor da venda de Ryan Roberto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. De acordo com o documento, o Rubro-Negro acertou a transferência do jovem ao clube europeu por R$ 56,2 milhões.