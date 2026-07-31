Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo
Fla divulga déficit do 1º semestre e confirma valor da venda de joia
Rubro-Negro também informou uma receita total bruta de R$ 839 milhões no período
River Plate segue na briga por Thiago Almada, alvo do Flamengo
Clube argentino também negocia a contratação do meia-atacante
Flamengo vive pressão interna por desempenho e desgaste nos bastidores
Departamento médico e José Boto são alvos de críticas; clube espera evolução no estilo de jogo implantado por Leonardo Jardim
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Flamengo rejeita oferta, mas Peñarol não desiste de meia
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2028
Flamengo recusa consulta de clube inglês por goleiro
Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2029. Atualmente é reserva de Rossi
Léo Pereira tem lesão descartada, mas segue dúvida para o Flamengo
Zagueiro tem edema precisará de alguns dias para se recuperar
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