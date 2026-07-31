Presidentes da Conmebol, Alejandro Domínguez, e Fifa, Gianni InfantinoNorberto Duarte / AFP
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Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2028
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Ele foi companheiro de equipe do lendário zagueiro nos tempos de Milan e seleção italiana
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Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2029. Atualmente é reserva de Rossi
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