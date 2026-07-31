Presidentes da Conmebol, Alejandro Domínguez, e Fifa, Gianni Infantino - Norberto Duarte / AFP

Presidentes da Conmebol, Alejandro Domínguez, e Fifa, Gianni InfantinoNorberto Duarte / AFP

Publicado 31/07/2026 18:35 | Atualizado 31/07/2026 18:50

Rio - A Conmebol ainda não tomou uma decisão sobre a proposta da Fifa em criar uma empresa para administrar as competições e vender ações para investidores. A entidade sul-americana consultou os filiados, que se dividiram sobre a ideia. A CBF resiste, mas ainda não se manifestou publicamente.

A CBF não é a única que se posicionou contrária à proposta da Fifa. Pelo menos outras duas federações sul-americanas também se opuseram, segundo o "ge". A Conmebol tem dez federações nacionais e ainda vai se reunir para debater o caso com os filiados.

"A Conmebol reafirma que sua prioridade será sempre o futebol: seus valores, seu povo e a paixão que o torna o esporte mais popular do mundo. Entendemos que o desenvolvimento do futebol exige decisões comerciais e financeiras. No entanto, essas decisões devem sempre servir ao futebol", disse.



A Fifa estuda criar a empresa Fifa Forward Enterprise (FFE), uma subsidiária que vai administrar as suas competições e vender ações a investidores privados. A entidade máxima manteria o controle da nova companhia com uma participação majoritária, enquanto investidores comprariam de 20% a 30%.

A Uefa (Europa), a Concacaf (Caribe e Américas do Norte e Central) e a AFC (Ásia) se manifestaram contra a proposta. Existe a preocupação que a presença de investidores privados aumente a pressão para expandir ainda mais os torneios ou até reduzir o intervalo entre as edições da Copa do Mundo.