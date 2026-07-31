Carlo Ancelotti ao lado de Franco Baresi - Reprodução / Instagram @mrancelotti

Carlo Ancelotti ao lado de Franco BaresiReprodução / Instagram @mrancelotti

Publicado 31/07/2026 18:10

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Contemporâneo de Baresi, Ancelotti atuou ao lado do defensor entre os anos de 1987 e 1992 pelo rubro-negro de Milão. O período em que estiveram juntos no Milan foi marcado por conquistas importantes, que incluem um Mundial interclubes, duas Champions League e ainda dois Campeonatos Italianos.A parceria entre os dois também inclui duas Copas do Mundo. Em 1990, quando a Itália caiu nas semifinais para a Argentina, jogando diante de sua torcida, os dois eram companheiros de time Quatro mais tarde, nos Estados Unidos, os dois voltaram a estar juntos, mas em uma condição diferente. Enquanto Baresi era o pilar da defesa, Ancelotti trabalhou como auxiliar do treinador Arrigo Sacchi na campanha em que a Itália amargou o vice-campeonato.Primeiro treinador estrangeiro a comandar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, Carlo Ancelotti chegou ao Brasil com a missão de reconduzir o time nacional ao caminho dos títulos. Profissional extremamente vitorioso na Europa, ele sempre teve o sistema defensivo como um dos pontos mais sólidos de suas equipes.Após ficar pelo caminho no torneio de seleções com a eliminação para a Noruega ainda pela fase de oitavas de final, o treinador italiano agora inicia um novo ciclo na equipe nacional, que não terá mais a presença de Neymar com a camisa verde e amarela.E esse novo processo terá início já no mês de setembro como parte da programação da Super Data Fifa. O Brasil já tem confirmados dois amistosos contra a seleção australiana nos dias 25, em Townsville, e 29, em Brisbane. Um terceiro compromisso já está marcado logo na sequência. No dia 3 de outubro, os comandados de Ancelotti vão a campo encarar a Índia, em Calcutá.