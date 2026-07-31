Marcelo visita o Ninho do Urubu - Reprodução / Instagram @groupdoze

Marcelo visita o Ninho do UrubuReprodução / Instagram @groupdoze

Publicado 31/07/2026 17:22

Rio - Ex-lateral de Fluminense e Real Madrid, Marcelo tirou esta sexta-feira (31) para fazer uma visita ao Ninho do Urubu, CT do Flamengo . O multicampeão é empresário de alguns jogadores da base do Rubro-Negro e foi conhecer as instalações e os profissionais do clube.

Durante a aparição no Ninho, o ídolo tricolor tirou fotos e conversou com garotos da base. Horas depois, a visita foi divulgada e agradecida pelo "Group Doze", agência de atletas da qual Marcelo faz parte, em sua conta oficial no Instagram.

"O Grupo Doze teve a honra de visitar o centro de treinamento da academia de jovens do Flamengo e agradece a calorosa recepção. Obrigado pela hospitalidade e por nos receberem de braços abertos, Flamengo", declarou o perfil, na legenda da foto em que o lateral posa à frente do escudo do Rubro-Negro.

Nos comentários da publicação, torcedores do Tricolor das Laranjeiras se revoltaram com o ex-jogador. Internautas disseram que Marcelo "sujou a mão de lama" e estava "fechado com o crime" por sua ida ao CT do rival. Um usuário ainda arrematou: "Até eu que não sou Fluminense acho essa foto nojenta".

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria