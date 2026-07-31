Os técnicos Patetuci, Ancelotti, Dalla Déa e Paulo Victor - Rafael Ribeiro / CBF

Os técnicos Patetuci, Ancelotti, Dalla Déa e Paulo VictorRafael Ribeiro / CBF

Publicado 31/07/2026 15:58 | Atualizado 31/07/2026 16:33

Rio - O processo de integração entre as categorias da Amarelinha segue em andamento na CBF . Na quinta-feira (30), Carlo Ancelotti teve uma reunião com treinadores das três seleções brasileiras masculinas de base na Granja Comary, em Teresópolis.

"Foi muito importante. O Ancelotti quer uma aproximação cada vez mais frequente com a base. Quer fomentar isso. E quando você vê a simplicidade dele, a humildade ao falar, um técnico que é multicampeão, isso é muito positivo", contou Guilherme Dalla Déa, técnico do sub-15, ao site da entidade.

"Ele disse que gostaria muito de nos ouvir, de saber como vemos o futebol brasileiro, o desenvolvimento do nosso futebol de base, com a intenção de potencializar cada vez mais nossos atletas, a fim de capacitá-los da melhor maneira possível para que façam a transição à Seleção Principal", completou.

De acordo com a CBF, durante quase duas horas, eles discutiram temas estratégicos relacionados à formação de atletas e também ao desenvolvimento do futebol brasileiro.

"É parte muito importante entender exatamente como o mister Ancelotti pensa esse processo de renovação, quais são os pontos principais, o que mais se busca e como a gente pode contribuir com esse processo, desde a Sub-15 até a Seleção Sul-23", disse Paulo Victor, treinador da seleção sub-20.

"A conversa caminhou muito nesse sentido e tenho certeza que foi a primeira de muitas que a gente vai fazer a fim de tratar de alinhamentos, de ideias, de identidade, de metodologias, de características, de perfil de jogador. É um caminho sem volta e a gente fica feliz pela simplicidade, humildade com que ele nos trata e trata todos os assuntos aí relacionados a essa renovação".

Outros nomes, como Rodrigo Caetano (coordenador executivo geral das seleções masculinas) e Cícero Souza (gerente de seleções masculinas), também marcaram presença no encontro.

"É um processo muito importante, tendo em vista o momento que estamos vivendo. É uma honra realmente estar com o mister Carlo Ancelotti, com o Rodrigo Caetano, o Cícero Souza, todos os treinadores, todo o pessoal da base", afirmou Carlos Eduardo Patetuci, técnico do sub-17.

"Uma integração que é fundamental para podermos delinear a linha a seguir. Trata-se de um processo e é preciso que a gente siga dentro de uma metodologia única integrando a base e a Seleção Principal. O objetivo maior é continuar desenvolvendo e formando da melhor forma", completou.