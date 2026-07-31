Vozinha foi o principal jogador da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

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O Dia
Rio - Sensação da Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha se aproximou do acerto com o Berkane, do Marrocos. Anunciado pelo Colo-Colo, do Chile, o cabo-verdiano não se apresentou, mudou de planos e, agora, está perto de defender o clube marroquino na próxima temporada.
O Colo-Colo anunciou a contratação de Vozinha na última sexta-feira (24), mas o cabo-verdiano adiou a apresentação três vezes. O motivo seria o interesse do Berkane no técnico Bubista, que comandou Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, segundo o jornalista Raphael Bózeo.
O técnico Bubista pediu a contratação do goleiro Vozinha, que foi o grande nome de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. O jogador, de 40 anos, tem experiência pelo futebol europeu e africano. Ele estava livre no mercado após deixar o Chaves, de Portugal.
O Berkane é tricampeão da Copa das Confederações CAF e tem um título do Campeonato Marroquino, conquistado na temporada 2024/25. Nos últimos anos, a equipe se consolidou como uma das grandes forças do continente e foi vice-campeã marroquina em 2025/26.