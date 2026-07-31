Vozinha foi o principal jogador da campanha histórica de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Vozinha frustra Colo-Colo e se aproxima de acerto com clube marroquino
Sensação da Copa, goleiro foi anunciado por equipe chilena, mas não se apresentou
Vozinha frustra Colo-Colo e se aproxima de acerto com clube marroquino
Sensação da Copa, goleiro foi anunciado por equipe chilena, mas não se apresentou
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